Rugani Fiorentina è un affare al traguardo | difensore ormai a un passo dall’addio alla Juventus tutti i dettagli

Questa mattina si chiude l’affare Rugani tra Juventus e Fiorentina. Il difensore centrale si avvicina alla sua nuova squadra, lasciando Torino per approdare in Toscana. L’operazione si è definita con una formula che prevede un vincolo legato alla salvezza, e tutto lascia supporre che il trasferimento sia ormai cosa fatta. I dettagli ufficiali arriveranno nelle prossime ore, ma ormai sembra solo questione di tempo.

di Marco Baridon Rugani Fiorentina, il difensore centrale lascia Torino e riparte dalla Toscana: ecco la formula dell’operazione e il vincolo legato alla salvezza. Il mercato in uscita della Juventus registra un movimento molto significativo proprio nelle battute conclusive di questa sessione invernale. La dirigenza bianconera, impegnata costantemente a snellire la rosa a disposizione di Luciano Spalletti per renderla più funzionale alle esigenze tattiche e sostenibile, sta definendo in queste ore la cessione di Daniele Rugani. Il difensore, lungamente legato ai colori della Vecchia Signora e apprezzato per la sua professionalità, è pronto a iniziare subito una nuova avventura professionale con la maglia della Fiorentina. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Approfondimenti su Rugani Fiorentina

