Rugani lascia la Juve in prestito | ufficiale la cessione alla Fiorentina Il comunicato

La Juventus ha ufficializzato il trasferimento di Daniele Rugani alla Fiorentina in prestito. Il difensore lascia Torino dopo diverse stagioni e si prepara a vestire la maglia viola. La formula del trasferimento è quella del prestito, senza un'opzione di riscatto immediata. Rugani ha già iniziato a prepararsi con il nuovo club e si aspetta di trovare più spazio in Serie A.

diramato dal club bianconero sull'operazione. Ora è anche ufficiale: Daniele Rugani si trasferisce a titolo temporaneo dalla Fiorentina alla Juventus. IL COMUNICATO – « Le strade della Juventus e di Daniele Rugani si dividono nuovamente. Dopo il prestito annuale all'Ajax nella scorsa stagione, il difensore classe 1994 si trasferisce a titolo temporaneo alla Fiorentina in vista della seconda parte di questa annata. Otto le sue presenze totali in bianconero in questi mesi, tra Champions League e Serie A.

