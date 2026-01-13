Juve Primavera Badarau lascia i bianconeri | ufficiale il prestito del difensore alla Sampdoria Il comunicato e tutti i dettagli

La Juventus comunica il trasferimento in prestito di Badarau alla Sampdoria. Il difensore della Juve Primavera, sotto la guida di Padoin, si trasferisce temporaneamente ai doriani per ulteriori opportunità di crescita. La società conferma l’accordo e fornisce tutti i dettagli ufficiali. Questo movimento rientra nelle strategie di sviluppo dei giovani talenti del settore giovanile bianconero.

Juve Primavera, movimento in uscita per la squadra di Padoin. Il calciatore ha lasciato i bianconeri per approdare ai doriani. Movimento ufficiale in uscita per la Juventus Primavera. Badarau ha lasciato i bianconeri per iniziare una nuova avventura con la Sampdoria. Un trasferimento in prestito per consentire al giocatore di trovare maggiore spazio. La Juventus, comunque, mantiene il controllo del cartellino e a fine stagione deciderà se riportarlo in bianconero o fargli fare una nuova esperienza. Questo il comunicato ufficiale: « Fabio  Badarau  giocherà la seconda parte della stagione 20252026 alla  Sampdoria. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

