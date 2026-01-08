La Juventus Women ha annunciato ufficialmente la cessione di Cascarino, che partirà in prestito al West Ham. La decisione rientra in una strategia di sviluppo e consolidamento del reparto femminile, offrendo all’atleta l’opportunità di maturare esperienza all’estero. La società ringrazia Cascarino per il contributo fornito finora e le augura successo nel suo nuovo percorso professionale.

da parte del club francese. La Juventus Women ha comunicato ufficialmente la cessione di Estelle Cascarino al West Ham, con la formula del prestito secco fino a giugno 2026. Di seguito la nota del club bianconero. IL COMUNICATO – « Dopo due stagioni si separano le strade della Juventus Women e di Estelle Cascarino, che vestirà la maglia del West Ham. La giocatrice francese classe 1997 si trasferisce infatti in Inghilterra con la formula del prestito fino al 30 giugno 2026. Arrivata in bianconero nell’estate del 2023 dal Paris Saint-Germain, Estelle ha collezionato 51 presenze complessive, tenendo in considerazione tutte le competizioni, con la nostra maglia, prendendo parte alla conquista di tre trofei: uno Scudetto, una Coppa Italia e una Supercoppa Italiana. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Juventus Women, ufficiale la cessione di Cascarino: va in prestito al West Ham. Il comunicato

