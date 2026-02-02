Rugani alla Fiorentina svelate anche le cifre dell’affare | il giocatore è a Firenze per le visite mediche

Daniele Rugani è arrivato a Firenze e si sottopone alle visite mediche di rito. L’accordo tra la Juventus e la Fiorentina è stato definito: il difensore lascia i bianconeri e si unisce ai viola. Le cifre dell’affare sono state ufficializzate, ma ancora non sono state divulgate tutte le cifre esatte. Rugani si prepara a vestire la maglia viola, con l’obiettivo di rilanciarsi in Serie A.

di rito. Vediamo tutte le novità. La Juve sfoltisce il reparto arretrato e si prepara a salutare uno dei suoi veterani. Manca ormai soltanto l'annuncio ufficiale, ma Daniele Rugani è da considerarsi a tutti gli effetti un nuovo calciatore della Fiorentina. QUI LE ULTIME DI MERCATO JUVE Secondo quanto riportato da La Nazione, l'operazione è stata definita nei dettagli sulla base di un prestito oneroso di 500 mila euro, a cui si aggiunge un obbligo di riscatto condizionato fissato a 2 milioni. Argomenti discussi: SPORTITALIA - Rugani, accordo tra Fiorentina e Juventus: difensore verso il sì; Juventus, Rugani a un passo dalla Fiorentina: prestito con obbligo legato alla salvezza; Massolin all'Inter, l'agente a TMW aveva svelato: Juve e Milan furono le prime a seguirlo. Le cifre di Rugani alla Fiorentina e del contratto. Ieri il saluto alla JuventusTutto fatto per il passaggio di Daniele Rugani alla Fiorentina, Tuttosport ricorda le cifre: operazione sulla base di un prestito da 500.000 euro, con obbligo di riscatto a 2 milioni in caso ... firenzeviola.it Un palmares super e la stima di Allegri: ecco Rugani, usato sicuro per la FiorentinaLa Fiorentina è pronta ad accogliere Daniele Rugani. Dopo la trattativa chiusa nella giornata di ieri con la Juventus per il prestito con obbligo condizionato alla salvezza ... firenzeviola.it

