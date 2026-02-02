Ruba un' auto da un' abitazione poi si mette al volante ubriaco | l' aveva già fatto 20 giorni fa

Un uomo di 38 anni è stato fermato dai carabinieri di Cento mentre guidava una macchina rubata. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, era al volante visibilmente ubriaco. La vettura era stata sottratta da un’abitazione poco distante, durante la notte. La scena si è ripetuta dopo appena 20 giorni, quando l’uomo era già finito nei guai per lo stesso motivo.

Al volante, ubriaco, di una macchina rubata. E' finito nei guai un 38ennne, già noto alle forze dell'ordine, che nella mattinata di domenica 1 febbraio è stato sorpreso dai carabinieri di Cento alla guida di una vettura sottratta da un'abitazione poco distante durante la notte precedente. L'uomo, tra l'altro, era stato già denunciato insieme ad un complice una ventina di giorni fa – sempre dai militari dell'Arma della città del Guercino - per essere stato trovato a bordo di una vettura della stessa casa automobilistica sempre rubata da un garage di una casa. In quella circostanza, i due individui avevano tentato di nascondere l'evidenza cercando riparo in un bar di Terre del Reno dopo avere abbandonato il veicolo al termine di una breve fuga.

