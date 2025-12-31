Incidente a Settimo Torinese | auto guidata da un ubriaco al volante investe un ragazzo e il suo cane morto l' animale

Nella notte di sabato 27 dicembre 2025, a Settimo Torinese, un incidente ha coinvolto un giovane di 16 anni e il suo cane, investiti da un'auto Fiat Punto in via Einaudi. L'autista, risultato ubriaco, ha causato il sinistro, che ha portato alla morte dell'animale. L'esatta dinamica dell'incidente è ancora in fase di accertamento.

Nella notte di sabato 27 dicembre 2025 un ragazzo italiano di 16 anni e il suo cane sono stati investiti da un'auto Fiat Punto in via Einaudi a Settimo Torinese, non lontani dalla loro abitazione. L'animale è morto sul colpo, mentre il giovane è stato trasportato in ambulanza all'ospedale San.

