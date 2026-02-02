Ruba una pistola e spara alla polizia chi è il 30enne cinese ferito | era scomparso da giorni

Un uomo di 30 anni cinese è stato colpito e si trova in gravissime condizioni all’ospedale Niguarda di Milano. Era scomparso da giorni e domenica pomeriggio ha fatto parlare di sé: ha rubato una pistola a una guardia giurata e, quando gli agenti sono intervenuti, ha aperto il fuoco. La sparatoria ha portato all’investimento del 30enne, ora in condizioni critiche.

La ricostruzione della sparatoria in piazza Mistral e l'aggressione, il giorno prima, a un altro vigilante per cui aveva rimediato una denuncia. L'uomo, irregolare in Italia, risulta fosse "scomparso" da giorni. L'appello della famiglia È ricoverato in condizioni gravissime all'ospedale Niguarda di Milano W.L., l'uomo di trent'anni, cittadino cinese, che domenica pomeriggio ha aperto il fuoco, sparando contro la polizia dopo aver rubato la pistola a una guardia giurata. L'aggressione è avvenuta in pieno giorno, a bastonate, mentre l'uomo stava camminando per andare a lavoro.🔗 Leggi su Milanotoday.it

Un altro episodio di violenza a Milano.

Nuova sparatoria a Milano questa mattina.

L'uomo che a Milano ha rubato una pistola e ingaggiato uno scontro a fuoco con la polizia è ora gravissimo al Niguarda. Dai social emerge un drammatico appello della famiglia: "Si è perso, ha problemi psichici, aiutatelo"