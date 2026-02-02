Ruba una pistola e spara alla polizia chi è il 30enne cinese ferito | era scomparso da giorni

Da milanotoday.it 2 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo di 30 anni cinese è stato colpito e si trova in gravissime condizioni all’ospedale Niguarda di Milano. Era scomparso da giorni e domenica pomeriggio ha fatto parlare di sé: ha rubato una pistola a una guardia giurata e, quando gli agenti sono intervenuti, ha aperto il fuoco. La sparatoria ha portato all’investimento del 30enne, ora in condizioni critiche.

La ricostruzione della sparatoria in piazza Mistral e l'aggressione, il giorno prima, a un altro vigilante per cui aveva rimediato una denuncia. L'uomo, irregolare in Italia, risulta fosse "scomparso" da giorni. L'appello della famiglia È ricoverato in condizioni gravissime all'ospedale Niguarda di Milano W.L., l'uomo di trent'anni, cittadino cinese, che domenica pomeriggio ha aperto il fuoco, sparando contro la polizia dopo aver rubato la pistola a una guardia giurata. L'aggressione è avvenuta in pieno giorno, a bastonate, mentre l'uomo stava camminando per andare a lavoro.🔗 Leggi su Milanotoday.itImmagine generica

Approfondimenti su Milano Polizia

Ancora spari a Rogoredo, ruba una pistola e spara agli agenti: ferito gravemente un 25enne cinese

Un altro episodio di violenza a Milano.

Ancora spari a Rogoredo, ruba una pistola e spara agli agenti: ferito gravemente un 25enne cinese. Salvini: "Io sto con il poliziotto"

Nuova sparatoria a Milano questa mattina.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Milano Polizia

Argomenti discussi: Ruba la pistola a un vigilante, poi sparatoria con la polizia. È gravissimo, problemi psicologici; Milano, ruba pistola a vigilante e poi spara a polizia. Colpito dagli agenti: è gravissimo; Ruba una pistola e fa fuoco, la polizia risponde: uomo gravissimo dopo la sparatoria a Rogoredo; Milano, ruba una pistola a un vigilante e spara contro una volante: la polizia risponde e lo ferisce. È gravissimo.

ruba una pistola eSparatoria a Rogoredo, ruba una pistola ed esplode colpi contro i poliziotti che rispondono. L'uomo è in pericolo di vitaHa colpito con un bastone alla testa un vigilante, poi gli ha rubato la pistola ed è scappato. Ha poi sparato almeno 3 colpi contro una macchina della polizia che lo ha intercettato per ... ilmattino.it

Milano, ruba pistola a vigilante e poi spara a polizia. Colpito dagli agenti: è gravissimoLeggi su Sky TG24 l'articolo Milano, ruba pistola a vigilante e poi spara a polizia. Colpito dagli agenti: è gravissimo ... tg24.sky.it

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.