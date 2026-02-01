Ancora spari a Rogoredo ruba una pistola e spara agli agenti | ferito gravemente un 25enne cinese
Un altro episodio di violenza a Milano. Questa mattina, a Rogoredo, un uomo ha rubato una pistola a una guardia giurata e ha aperto il fuoco contro gli agenti che cercavano di fermarlo. Il 25enne cinese è rimasto gravemente ferito durante lo scontro a fuoco e ora si trova in ospedale. La polizia sta indagando sul motivo dell’azione e sulle circostanze del gesto.
Nuova sparatoria a Milano, tra la polizia e un rapinatore in piazza Mistral. Un 25enne cinese ha rubato la pistola a una guardia giurata che stava andando a lavoro e ha ingaggiato un conflitto a fuoco con gli agenti che lo hanno intercettato in strada. Stando alle prime informazioni, ha esploso diversi colpi - forse cinque -, alcuni dei quali avrebbero colpito l'auto di servizio. A quel punto gli uomini dell'Uopi - le unità specializzate create all'indomani degli attentati del Bataclan del 2015 - hanno risposto al fuoco ferendolo in maniera grave. Nessun membro delle forze dell'ordine sarebbe rimasto ferito. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
