Roncadelle | minorenne accoltellato e picchiato con il manico di un ombrello per uno scambio di persona

Un ragazzino di 15 anni è stato ferito ieri sera a Roncadelle. È stato accoltellato al gluteo e colpito con il manico di un ombrello. Le prime ricostruzioni indicano che potrebbe essere stato coinvolto in uno scambio di persona. La polizia sta indagando per chiarire cosa sia successo e identificare i responsabili.

Roncadelle, 2 febbraio 2026 – Accoltellato al gluteo e colpito con il manico di un ombrello. Forse per uno scambio di persona. Un minorenne residente nel Bresciano è stato portato al pronto soccorso pediatrico dell'ospedale Civile di Brescia dopo essere stato aggredito da altri due giovani, un diciottenne e un sedicenne, entrambi denunciati con l'accusa di lesioni aggravate. L'attacco. L'episodio si è verificato ieri sera, domenica 1 febbraio, nei pressi del centro commerciale Elnos Shopping. Secondo quanto ricostruito i due aggressori, entrambi italiani di seconda generazione, sono passati all'attacco al di fuori della struttura commerciale.

