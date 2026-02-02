Cristiano Ronaldo non si presenta in campo questa sera a Riad. L’attaccante portoghese ha deciso di saltare la partita tra Al Nassr e Al-Riyadh, non per problemi di salute, ma come segno di protesta contro le mosse fatte dalla proprietà del club durante questa finestra di mercato. La scelta ha sorpreso tifosi e addetti ai lavori, che si aspettavano invece una presenza in campo.

Cristiano Ronaldo non è sceso in campo questo pomeriggio nella sfida tra Al Nassr e Al-Riyadh, valida per la 20ª giornata del campionato saudita, per una scelta deliberata e non legata a problemi fisici: l’attaccante portoghese ha deciso di disertare la gara come forma di protesta contro le strategie di mercato adottate dalla proprietà del club durante l’attuale finestra di trasferimenti. La frattura con la proprietà. La versione inizialmente fatta circolare negli ambienti vicini al club parlava di una gestione cautelativa delle condizioni di CR7. In realtà, secondo fonti interne all’Al Nassr, la decisione del fuoriclasse sarebbe maturata per una profonda insoddisfazione nei confronti della linea societaria, giudicata troppo conservativa e poco ambiziosa rispetto agli obiettivi dichiarati. 🔗 Leggi su Como1907news.com

© Como1907news.com - Ronaldo diserta Al Nassr-Al Riyadh: protesta aperta contro la gestione del club

