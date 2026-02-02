RomaLife24 | nuova piattaforma per un’informazione locale autentica e aggiornata sulla città che vive ogni giorno

RomaLife24 prende il via oggi con l’obiettivo di offrire un’informazione locale più vicina alla realtà dei cittadini. La piattaforma si propone di diventare un punto di riferimento affidabile per chi si muove, lavora o semplicemente vive nella capitale. Con notizie aggiornate e autentiche, RomaLife24 punta a raccontare la città senza filtri, cercando di rispondere alle esigenze di chi vuole conoscere meglio cosa succede giorno per giorno a Roma.

A partire da oggi, Roma ha una nuova voce nell’informazione locale: RomaLife24, un portale che si propone come punto di riferimento autentico e aggiornato per chi vive, lavora o si muove ogni giorno nella capitale e nei suoi confini prossimi. Il progetto nasce all’interno del gruppo editoriale Smyle Comunicazione, già noto per la produzione di testate regionali come, TerniLife e ItaliaLife24, e si inserisce in un’evoluzione strategica del modello informativo che punta a una copertura territoriale più ampia, ma con un’attenzione particolare al dettaglio quotidiano. Il sito, che si presenta con un design moderno e navigabile, si concentra su contenuti che vanno dalla cronaca urbana all’approfondimento politico, dallo sport locale alle iniziative culturali, con un occhio particolare anche sulle aree periferiche e sui confini con province limitrofe, come il Reatino. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Roma Life24

Ultime notizie su Roma Life24

