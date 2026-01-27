La memoria che vive ogni giorno | torna il Premio Campanello
Il Premio “Campanello” celebra ogni anno l’impegno quotidiano, riconoscendo persone e iniziative che contribuiscono alla comunità. La VIII edizione si terrà il 12 febbraio alle 18.00 presso l’Auditorium dell’Istituto Comprensivo “San Tommaso F”. Un momento di riflessione e riconoscimento per chi si distingue nel proprio ruolo, mantenendo viva la memoria delle azioni positive nella società.
Tempo di lettura: < 1 minuto Il giorno 12 febbraio alle ore 18.00 si terrà l’ VIII edizione del Premio all’Impegno Quotidiano – Pasquale Campanello, presso l’ Auditorium dell’Istituto Comprensivo “San Tommaso F. Tedesco”, in Piazza 5253 ad Avellino. Saranno premiati: Maria Antonietta Troncone, già Procuratore della Repubblica di Napoli Nord. Enrico Fontana, Responsabile nazionale dell’Osservatorio Ambiente e Legalità di Legambiente. Nui ra’ Ferrovia APS, associazione che promuove azioni culturali e sociali nel quartiere della Ferrovia. Istituto Comprensivo Statale “San Tommaso F. Tedesco”, per il suo costante impegno educativo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Approfondimenti su Premio Campanello
