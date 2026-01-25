Alessio Romagnoli Lazio | Mai inserito sul mercato resterà un giocatore biancoceleste

La S.S. Lazio conferma che Alessio Romagnoli non è mai stato inserito sul mercato e continuerà a far parte della rosa biancoceleste. La società ribadisce l’intenzione di mantenere il difensore nel proprio organico senza considerare proposte di cessione. Questa comunicazione mira a chiarire la posizione ufficiale del club riguardo al calciatore, evidenziando l’intento di consolidare il progetto sportivo con Romagnoli in squadra.

(Adnkronos) – La S.S. Lazio "ribadisce che Alessio Romagnoli non è mai stato inserito sul mercato e comunica che il difensore rimarrà un giocatore biancoceleste". Così il club biancoceleste in una nota. "Nonostante le diverse richieste pervenute nelle ultime settimane, la volontà del Club è ferma nel trattenere un calciatore ritenuto elemento centrale del progetto sportivo sotto il profilo tecnico, umano e di leadership all'interno del gruppo squadra", prosegue la Lazio.

**Calcio: Lazio, 'Romagnoli mai inserito sul mercato, resterà un giocatore biancoceleste'**La Lazio conferma che Alessio Romagnoli non è mai stato considerato in vendita e continuerà a far parte della rosa biancoceleste.

Clamoroso Lazio, Lotito blocca la cessione di Romagnoli: "Mai messo sul mercato"Il club Lazio ha annunciato che Alessio Romagnoli rimarrà nella rosa, bloccando la cessione.

