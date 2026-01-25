Alessio Romagnoli Lazio | Mai inserito sul mercato resterà un giocatore biancoceleste

La S.S. Lazio conferma che Alessio Romagnoli non è mai stato inserito sul mercato e continuerà a far parte della rosa biancoceleste. La società ribadisce l’intenzione di mantenere il difensore nel proprio organico senza considerare proposte di cessione. Questa comunicazione mira a chiarire la posizione ufficiale del club riguardo al calciatore, evidenziando l’intento di consolidare il progetto sportivo con Romagnoli in squadra.

(Adnkronos) – La S.S. Lazio "ribadisce che Alessio Romagnoli non è mai stato inserito sul mercato e comunica che il difensore rimarrà un giocatore biancoceleste". Così il club biancoceleste in una nota. "Nonostante le diverse richieste pervenute nelle ultime settimane, la volontà del Club è ferma nel trattenere un calciatore ritenuto elemento centrale del progetto sportivo sotto il profilo tecnico, umano e di leadership all’interno del gruppo squadra", prosegue la Lazio. —[email protected] (Web Info) Valentino e gli sconti di Cucinelli, Giammetti: “Non si conoscevano nemmeno.” Valentino e gli sconti di Cucinelli, Giammetti: “Non si conoscevano nemmeno.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

**Calcio: Lazio, 'Romagnoli mai inserito sul mercato, resterà un giocatore biancoceleste'**La Lazio conferma che Alessio Romagnoli non è mai stato considerato in vendita e continuerà a far parte della rosa biancoceleste.

Clamoroso Lazio, Lotito blocca la cessione di Romagnoli: "Mai messo sul mercato"Il club Lazio ha annunciato che Alessio Romagnoli rimarrà nella rosa, bloccando la cessione.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Argomenti discussi: Alessio Romagnoli lascia la Lazio? I motivi dietro la possibile cessione del difensore romano; Romagnoli è già stato ceduto dalla Lazio ma ci sarà contro il Lecce: cos'è successo nelle ultime ore; Romagnoli gioca Lecce-Lazio? Scontro con Lotito e retroscena su Sarri e Milinkovic: addio vicino, lo aspetta l'Al-Sadd di Mancini; Romagnoli, l’ultimo gesto d’amore per la Lazio: i nomi per sostituirlo.

Romagnoli, dietrofront Lazio: «Mai stato sul mercato, resta qua. È centrale nel progetto». Il difensore aveva già salutatoUn dietrofront fragoroso per interrompere le polemiche, una presa di posizione che asseconda l’espressa richiesta dell’allenatore. Alle ... msn.com

Alessio Romagnoli, Lazio: Mai inserito sul mercato, resterà un giocatore biancocelesteLa S.S. Lazio ribadisce che Alessio Romagnoli non è mai stato inserito sul mercato e comunica che il difensore rimarrà un giocatore biancoceleste. Così il club biancoceleste in una nota. adnkronos.com

Con una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale, la Lazio ha stoppato l’addio di Alessio Romagnoli. «La S.S. Lazio ribadisce che Alessio Romagnoli non è mai stato inserito sul mercato e comunica che il difensore rimarrà un giocatore biancoceleste. Nonosta x.com

La partita di Lecce ha segnato un passaggio simbolico per Alessio Romagnoli, arrivato all’epilogo della sua esperienza alla Lazio. Il difensore, che attendeva da tempo un segnale sul rinnovo promesso al momento della firma nel 2022, non ha mai ricevuto la - facebook.com facebook