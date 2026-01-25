La Lazio conferma che Alessio Romagnoli non è mai stato considerato in vendita e continuerà a far parte della rosa biancoceleste. La società ha ribadito chiaramente la volontà di mantenere il difensore nel proprio organico, senza alcuna trattativa in corso. Questa comunicazione mira a chiarire la posizione del club e a rassicurare i tifosi circa il futuro del giocatore.

Roma, 25 gen. (Adnkronos) - La S.S. Lazio "ribadisce che Alessio Romagnoli non è mai stato inserito sul mercato e comunica che il difensore rimarrà un giocatore biancoceleste". Così il club biancoceleste in una nota. "Nonostante le diverse richieste pervenute nelle ultime settimane, la volontà del Club è ferma nel trattenere un calciatore ritenuto elemento centrale del progetto sportivo sotto il profilo tecnico, umano e di leadership all'interno del gruppo squadra", prosegue la Lazio. 🔗 Leggi su Iltempo.it

**Calcio: Lazio, 'Romagnoli mai inserito sul mercato, resterà un giocatore biancoceleste'**

Mercato Lazio, interviene Sarri: «Romagnoli è un giocatore irrinunciabile, punto!». Presa di posizione netta del tecnicoPrima della sfida tra Lecce e Lazio, Maurizio Sarri ha espresso chiaramente la sua posizione su Romagnoli, sottolineando come il giocatore sia considerato irrinunciabile dal club.

