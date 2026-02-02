Roma Zaragoza chiude il mercato mercato | ora decide il campo

Questa sera la Roma chiude il mercato invernale, con l’obiettivo di migliorare l’attacco. Bryan Zaragoza è atteso in città per le visite mediche e la firma del nuovo contratto. Ora tocca al campo dimostrare se gli acquisti saranno riusciti a cambiare le carte in tavola.

La Roma chiude questa sera la sessione invernale di mercato con la convinzione di aver rimodellato l’attacco e completato gli aggiustamenti richiesti da Gian Piero Gasperini, mentre Bryan Zaragoza è atteso in città per visite mediche e firma. Tra entrate e uscite, il club ha ridefinito numeri e gerarchie offensive alla vigilia della seconda parte di stagione, affidando ora al campo il verdetto sulla reale competitività del nuovo gruppo. Attacco ridisegnato: equilibrio nei numeri, incognite nei profili. Il quadro è chiaro: quattro innesti offensivi, due partenze e una rosa che, almeno quantitativamente, risponde alle richieste dell’allenatore. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

