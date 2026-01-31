Mercato incastri di Serie A | Roma tra Nkunku Tel e l’opzione Zaragoza

Le trattative di mercato della Roma continuano a muoversi senza sosta. Dopo aver sondato il terreno per Nkunku e Tel, ora si pensa anche a un possibile scambio con il Zaragoza. Intanto, le decisioni prendono forma e coinvolgono diversi giocatori, con le trattative che si intrecciano tra le varie società di Serie A.

Le porte girevoli del mercato di Serie A si muovono all’unisono e producono effetti a catena che arrivano fino a Trigoria. L’uscita di Ademola Lookman dall’ Atalanta ha bloccato la trattativa tra la Roma e Sulemana, che resta così a disposizione di Raffaele Palladino. In parallelo, il Milan anticipa l’arrivo di Mateta dal Crystal Palace e apre alla cessione di Nkunku, nome che a Trigoria pesa eccome. Nkunku, un vecchio pallino (ma a caro prezzo). Christopher Nkunku non è un profilo qualunque per l’orbita giallorossa. Gian Piero Gasperini lo aveva indicato già in estate a Frederic Massara per la sua duttilità: può giocare da centravanti o da esterno sinistro a piede invertito. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

Il Milan ha detto no e ora la Roma deve cercare un’altra strada.

