Bryan Zaragoza nuovo obiettivo di mercato della Roma | perché può essere il profilo giusto per Gasperini
La Roma sta puntando Bryan Zaragoza per rinforzare l’attacco. Il giocatore, che attualmente gioca in prestito al Celta Vigo dal Bayern Monaco, ha caratteristiche che potrebbero fare al caso di Gasperini. È un esterno veloce e imprevedibile, capace di creare occasioni con dribbling e azioni uno contro uno sulla sinistra. La trattativa è ancora in fase iniziale, ma il club giallorosso sembra deciso a portarlo a Trigoria.
