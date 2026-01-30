Roma Volley via alla Pool Promozione | Fasano primo ostacolo verso l’A1

La Roma Volley scende in campo oggi per la prima partita della Pool Promozione. La squadra di Fasano sarà il primo ostacolo verso la salita in Serie A1. I tifosi sono in fermento, pronti a tifare e sostenere le atlete in questa fase decisiva. La partita segna l’inizio di una nuova sfida per la squadra capitolina, che punta a superare l’avversario e avvicinarsi all’obiettivo promozione.

L'attesa è finita: la SMI Roma Volley è pronta a inaugurare la Pool Promozione del campionato di Serie A2 femminile. Domenica 1 febbraio, alle ore 17, le Wolves scenderanno in campo al Palazzetto dello Sport di Roma per l'esordio nella seconda fase della stagione, davanti al proprio pubblico. Di fronte ci sarà l'Olio Pantaleo Volley Fasano, una delle outsider più insidiose del girone. La formazione pugliese ha infatti dimostrato durante la Regular Season di poter competere con chiunque, riuscendo a imporsi anche contro squadre costruite per il salto diretto in Serie A1 come Brescia, Talmassons e Padova.

