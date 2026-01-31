Roma si muove veloce per chiudere l’affare Bryan Zaragoza prima della scadenza del mercato invernale. Dopo aver spinto sul mercato nelle ultime ore, i dirigenti giallorossi cercano di mettere a segno il colpo sull’ala sinistra prima che si chiuda il tempo. La trattativa è in corso e le prossime ore saranno decisive.

La Roma ha accelerato nelle ultime ore per chiudere l’acquisto della nuova ala sinistra prima della scadenza del mercato invernale, fissata alle ore 20 del 2 febbraio. Il direttore sportivo Frederic Massara ha intensificato i contatti per Bryan Zaragoza, classe 2001 di proprietà del Bayern Monaco e attualmente in forza al Celta Vigo. Sul tavolo c’è una proposta di prestito con diritto di riscatto, formula che ha già incassato il via libera di Gian Piero Gasperini, chiamato a valutare un innesto immediatamente funzionale. L’operazione nasce da un’esigenza chiara: dare alla Roma un profilo capace di saltare l’uomo, creare superiorità e allargare il campo in un reparto che, in questa fase della stagione, ha bisogno di nuove soluzioni. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma, accelerata sull’ala sinistra: pressing su Bryan Zaragoza a due giorni dal gong

La Roma si muove forte sul mercato.

La Roma sta valutando un nuovo nome per rinforzare le corsie offensive.

