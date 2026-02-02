Roma spaccio alle fermate della metro C | 7 arresti nella periferia est

Questa mattina i carabinieri di Frascati hanno arrestato sette persone in diverse operazioni nelle zone di Tor Bella Monaca, Tor Vergata e Monte Compatri. Gli uomini dell’Arma hanno fatto controlli serrati alle fermate della metro C, trovando alcuni sospetti coinvolti nello spaccio di droga. Le operazioni sono partite dopo settimane di appostamenti e indagini sul territorio. I dettagli delle operazioni sono ancora in fase di sviluppo, ma l’intervento ha portato a risultati concreti contro la microcriminalità nella periferia est di Roma.

Roma, 2 febbraio 2026 – I carabinieri della compagnia di Frascati hanno effettuato una serie mirata di controlli nella periferia est della Capitale, finalizzati alla prevenzione e alla repressione della microcriminalità nei quartieri di Tor Bella Monaca, Tor Vergata e Monte Compatri, prestando particolare attenzione alle fermate della metro C. I militari hanno identificato centinaia di persone che dalla periferia si dirigevano verso il centro Città, di cui 33 con precedenti vari, arrestando 7 persone, 6 per droga e 1 per evasione dagli arresti domiciliari. Fontana Candida, padre e figlio arrestati.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Approfondimenti su Roma Periferia Roma: spaccio di droga, furti e violenza domestica, 10 arresti nella periferia est La Polizia di Stato ha arrestato dieci persone nelle zone di Tor Bella Monaca, Borghesiana, Ponte di Nona e Tivoli. Roma: controlli periferia est, 7 arresti, sequestri di droga e chiusa associazione irregolare I Carabinieri di Frascati hanno fatto un blitz nella periferia est di Roma. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Roma Periferia Argomenti discussi: Tor Bella Monaca, arresti in serie e chili di droga sequestrati: la stretta dei carabinieri; Roma: controlli nelle stazioni, sette arresti tra furti e spaccio di droga; Roma, borseggi a incastro e droga sui binari: 7 arresti nella metro. Metro C, droga e controlli fuori dalle stazioni: sette arrestiMaxi operazione dei militari nelle zone periferiche della Capitale: tra gli arrestati anche un uomo già ai domiciliari. Sequestri di droga nei parcheggi delle fermate della linea C ... romatoday.it Roma: controlli nelle stazioni, sette arresti tra furti e spaccio di drogaSette arresti per furti e spaccio di droga a Roma: dettagli sugli interventi della polizia nelle stazioni. romadailynews.it Blitz all’alba sul litorale romano: carabinieri e paracadutisti del Tuscania in azione a Ostia Ponente per prevenzione dei reati e contrasto allo spaccio. facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.