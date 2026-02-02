Roma sicurezza a doppio binario nelle metro | da Termini all’Eur 2 arresti

Roma rafforza la sicurezza nelle sue metro. Nei giorni scorsi, due uomini sono stati arrestati tra Termini e Eur. La polizia ha messo in atto un controllo serrato per contrastare la criminalità, sfruttando anche le indagini riservate. La strategia sembra funzionare: gli arresti segnalano una presenza più intensa delle forze dell’ordine sotto terra.

Roma, 2 febbraio 2026 – Un doppio binario operativo, in cui il controllo del territorio funge anche da volano per una attenta e silenziosa attività investigativa: è su questi due livelli complementari che si inseriscono gli ultimi due arresti della Polizia di Stato nella metropolitana capitolina. Nel cuore delle operazioni. La prima operazione, messa a segno dagli agenti del Nucleo PolMetro dell'Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, nasce da alcune segnalazioni relative al consumo di sostanze stupefacenti all'interno dei bagni adiacenti ai tornelli di accesso alla fermata metropolitana di Termini.

