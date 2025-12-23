Steward in centro controlli già partiti e bando prorogato | doppio binario per la sicurezza

23 dic 2025

Da lunedì 22 dicembre, gli steward sono operativi nel centro città, con controlli già avviati lungo le principali vie dello shopping e della movida. Il servizio, prorogato e rafforzato, mira a garantire maggiore sicurezza nelle aree più frequentate nelle ore serali, contribuendo a un ambiente più controllato e tranquillo per residenti e visitatori.

Il servizio è già realtà. Da ieri sera, lunedì 22 dicembre, allo scoccare delle 19, gli steward sono entrati in azione lungo le principali vie del centro, nelle aree dello shopping e della movida, dove l’afflusso di persone aumenta sensibilmente nelle ore serali. Il presidio, finanziato. 🔗 Leggi su Udinetoday.itImmagine generica

