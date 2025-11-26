A Montespertoli il Natale si festeggia con Monte Christmas | mercatini spettacoli street food e molto altro
A Montespertoli il periodo natalizio prenderà ufficialmente il via il 30 novembre. Anche quest’anno le iniziative sono frutto di una collaborazione ampia tra l’Associazione Commercianti e Artigiani, il Comune e numerose realtà culturali, sociali e associative del territorio, che insieme daranno. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
