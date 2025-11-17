Il Natale si tinge di creatività con Wanderlust tra artigianato food workshop musica e spettacoli

Wanderlust officina creativa, l'evento dedicato alla creatività e all'artigianato contemporaneo di qualità torna sabato 20 e domenica 21 dicembre.Per la prima volta, l'evento trasformerà la cornice dell'Ex Cinema Astoria di Rimini in un Christmas market unico, dedicato all'artigianato.

