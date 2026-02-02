Roma | sequestrato autocarro con 850 chili di rifiuti pericolosi una denuncia

Durante un normale controllo di routine, i finanzieri di Roma hanno fermato un autocarro carico di 850 chili di rifiuti pericolosi. L’auto è stata sequestrata e il conducente denunciato. È il risultato di un’operazione di routine che ha portato alla scoperta di materiali tossici nascosti nel veicolo.

Sequestrato un autocarro carico di 850 chilogrammi di rifiuti pericolosi dai finanzieri del comando provinciale di Roma, durante un ordinario servizio di controllo economico del territorio. L'automezzo, inizialmente risultato carico prevalentemente di rifiuti, tra cui plastica e ferro, vernici, sfalci vegetali, legno, materiali inerti, mobili e apparecchiature fuori uso, era stato raccolto – come dichiarato dal conducente – nei comuni di Torrimpietra e Cerveteri. Indagini approfondite sui rifiuti. Le dichiarazioni rese dall'autista hanno tuttavia insospettito i militari della compagnia di Ladispoli, i quali hanno deciso di approfondire il controllo.

