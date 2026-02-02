La Roma si prepara alla partita contro l’Udinese con una piccola preoccupazione. Lorenzo Pellegrini ha avvertito un fastidio alla caviglia durante l’allenamento di ieri, ma non ci sono rischi di forfait. Il centrocampista sta già facendo il possibile per recuperare in vista della sfida.

Piccolo allarme rientrato in casa Roma alla vigilia della sfida contro l’Udinese. Lorenzo Pellegrini ha accusato un leggero problema alla caviglia nel corso dell’allenamento di ieri, ma la situazione non viene considerata grave. Il capitano giallorosso ha riportato una lieve distorsione e verrà valutato fino all’ultimo minuto. La volontà del numero 7 è chiara: esserci questa sera e mettersi a disposizione di Gian Piero Gasperini per la gara contro l’ Udinese. Lo staff medico monitora le condizioni, ma filtra cauto ottimismo. La decisione finale arriverà solo a ridosso del match. L'articolo proviene da SololaRoma. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma, lieve distorsione per Pellegrini: tenta il recupero per l’Udinese

