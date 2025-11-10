Roma vittoria da capolista | Pellegrini e Celik firmano il 2-0 sull’Udinese e la vetta in classifica

La Roma continua a correre e lo fa con la sicurezza di chi ha finalmente trovato la propria dimensione. All’ Olimpico, davanti a oltre 61 mila spettatori, la squadra di Gian Piero Gasperini piega l’ Udinese per 2-0, grazie al rigore di Lorenzo Pellegrini e al primo gol in Serie A di Zeki Celik. Due simboli opposti ma complementari di un gruppo che cresce, che lotta, che si esalta partita dopo partita. È l’ ottava vittoria in undici giornate, un passo da titolo che vale il primato in classifica insieme all’ Inter. Roma dominante, Udinese costretta a difendersi. Le scelte iniziali non hanno riservato sorprese: Gasperini conferma il suo 3-4-2-1, con i rientri dal primo minuto di Koné e Wesley, mentre l’Udinese di Runjaic si chiude in un prudente 3-5-1-1 con Zaniolo a supporto di Buksa, accolto da fischi fragorosi. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma, vittoria da capolista: Pellegrini e Celik firmano il 2-0 sull’Udinese e la vetta in classifica

