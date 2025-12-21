Juve Roma la moviola dei giornali | Sozza promosso a pieni voti Bremer-Pellegrini il contatto è davvero lieve

Nella partita tra Juventus e Roma, i giornali sportivi hanno analizzato le decisioni arbitrali. La Rosea ha valutato positivamente le scelte di Sozza, giudicandole corrette nel non aver fischiato su Pellegrini e nel valutare adeguatamente l’intervento di Wesley nel gol del 2-1. La moviola conferma la validità delle decisioni, contribuendo a chiarire gli episodi più discussi.

Juve Roma, la Rosea approva le scelte dell'arbitro: giusto non fischiare su Pellegrini e regolare l'intervento di Wesley nell'azione del 2-1. Le grandi sfide di campionato portano sempre con sé uno strascico inevitabile di discussioni arbitrali, ma nel caso del vibrante big match dell'Allianz Stadium, la direzione di gara sembra aver convinto la critica più severa. La rubrica dedicata alla moviola di Juve Roma sulle colonne de La Gazzetta dello Sport analizza questa mattina con la lente d'ingrandimento i due episodi più controversi della partita, assolvendo pienamente l'operato dell'arbitro Simone Sozza.

