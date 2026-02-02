Roma | inveisce contro commerciante e poi ferisce agente arrestato 30enne all’Esquilino

Un 30enne è stato arrestato ieri nel quartiere Esquilino di Roma dopo aver inveito contro un commerciante e aver ferito un agente di polizia. L’uomo si è scagliato contro le persone presenti, causando un momento di tensione tra la folla. Quando sono arrivati gli agenti, li ha aggrediti e feriti prima di essere fermato. Ora si trova in caserma in attesa di essere ascoltato.

Un episodio di violenza ha avuto luogo ieri nel quartiere Esquilino di Roma, dove un uomo ha aggredito un commerciante e successivamente ha attaccato gli agenti di polizia intervenuti. L'incidente è avvenuto nell'area compresa tra via Guglielmo Pepe e via Filippo Turati, un luogo noto per la sua vivace attività commerciale. Gli agenti del gruppo Centro della polizia locale di Roma hanno arrestato un 30enne di origine camerunense, già conosciuto dalle forze dell'ordine per precedenti reati. Dettagli dell'aggressione e arresto. L'uomo ha reagito in modo violento ai controlli di polizia, danneggiando il veicolo di servizio e colpendo gli agenti con calci e pugni, ferendone uno in modo significativo.

