Lascia l' auto nel posto per disabili poi inveisce contro l' agente
Ha parcheggiato l'auto nello stallo riservato ai disabili davanti alle scuole, poi ha reagito imprecando e rifiutandosi di esibire i documenti quando l'agente della Polizia Locale le ha chiesto il permesso invalidi. Per questo una donna è stata denunciata dalla Polizia Locale della Federazione. Padovaoggi.it
Non parcheggiare sui posti dei disabili
Lascia l'auto nel posto per disabili, poi inveisce contro l'agente - Il 2 dicembre a Piombino Dese nei guai è finita una donna che dopo aver lasciato il proprio mezzo in un park non autorizzato, ha aggredito verbalmente il personale in divisa. padovaoggi.it
A parcheggiare sul posto riservato ai disabili si commette reato - La Corte di Cassazione ha riconosciuto il reato di violenza privata nei confronti di un uomo che ha parcheggiato abusivamente su un parcheggio in concessione a una donna disabile Se non bastasse il ... disabili.com
A Natale parcheggia senza pensieri! Lascia l’auto al Parking Rinaldi Low Cost, a due passi dalla stazione centrale. Sicuro, conveniente, festivo! Prenota ora su https://parcheggiolowcostrinaldi.it/ - facebook.com facebook