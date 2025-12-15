Lascia l' auto nel posto per disabili poi inveisce contro l' agente

Ha parcheggiato l'auto nello stallo riservato ai disabili davanti alle scuole, poi ha reagito imprecando e rifiutandosi di esibire i documenti quando l'agente della Polizia Locale le ha chiesto il permesso invalidi. Per questo una donna è stata denunciata dalla Polizia Locale della Federazione. Padovaoggi.it

