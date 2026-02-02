Roma Fontana di Trevi | da oggi ingresso a pagamento per turisti e non residenti
Da oggi, i visitatori devono pagare per entrare nella Fontana di Trevi. In alcune fasce orarie, chi vuole avvicinarsi al monumento dovrà sborsare 2 euro. La novità mira a regolamentare l’afflusso di turisti e tutelare il sito.
In determinate fasce orarie, i visitatori potranno accedere al perimetro interno del famoso monumento pagando un biglietto da 2 euro. A partire da oggi, 2 febbraio 2026, coloro che vorranno ammirare da vicino la Fontana di Trevi a Roma dovranno acquistare un ticket del costo di 2 euro. Nei mesi scorsi, il Campidoglio ha stabilito nuove modalità di fruizione del sito, con l’obiettivo di gestire al meglio l’ingente afflusso dei turisti che ogni anno si recano nella capitale da tutto il mondo. Per questo motivo, l’accesso all’area prospiciente il catino della fontana sarà possibile tramite il pagamento di un biglietto acquistabile online, sul sito www. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
