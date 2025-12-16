Fontana di Trevi a pagamento ipotesi ticket da 2€ per turisti gratis per residenti a Roma Comune verso incasso da oltre €20mln annui

La Fontana di Trevi, simbolo iconico di Roma, potrebbe adottare un biglietto di ingresso di 2 euro per i turisti, mentre i residenti della città potrebbero accedere gratuitamente. Questa proposta mira a generare un incasso annuo stimato oltre 20 milioni di euro, riflettendo il suo ruolo di attrazione tra le più visitate al mondo.

Per uno dei monumenti più belli al mondo, fiore all’occhiello del rione che prende il suo nome, potrebbe infatti arrivare un ticket di 2 euro per l’ingresso alla Fontana di Trevi, monumento più visitato di Roma, più del Colosseo La Fontana di Trevi potrebbe presto diventare a pagamento per i. Ilgiornaleditalia.it

Luca Bergamo Patrimonio culturale deve essere a disposizione dei romani non solo dei turisti

fontana trevi pagamento ipotesiRoma: dal 7 gennaio Fontana di Trevi a pagamento per i turisti. Il Campidoglio: "Solo ipotesi" - Dal 7 gennaio visitare la Fontana di Trevi, a Roma, costerà due euro. iltempo.it

fontana trevi pagamento ipotesiDue euro per vedere Fontana di Trevi. Incognita sulla data di partenza del ticket - L'ipotesi dell biglietto d'ingresso doveva partire dal 7 gennaio, ora il Campidoglio frena: nessuna data nè decisione certa. avvenire.it

