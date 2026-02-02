Questa mattina a Roma molti abitanti di Tor Tre Teste, Torrione, Centocelle, Collatino, Torpignattara e Pigneto si sono trovati senza acqua. La maggior parte delle persone ha aperto il rubinetto senza ricevere nulla, lasciando sospeso il normale flusso di vita quotidiana. La causa del problema non è ancora chiara, ma le autorità sono al lavoro per risolvere la situazione al più presto.

La rottura di una tubatura di un palazzo ha causato un'inondazione sulla Prenestina all'altezza di Tor Tre Teste, lasciando un quadrante della città senza acqua in casa Nella mattina di lunedì 2 febbraio 2026, a Roma, chi, nella quasi totalità dei quartieri di Tor Tre Teste, Torrione, Centocelle, Collatino, Torpignattara e Pigneto, ha provato ad aprire il rubinetto è rimasto di stucco: l'acqua non scendeva. Tutte le case ai piani alti e gran parte di quelle ai piani basse sono rimaste senz'acqua, qualcosa usciva dalle fontanelle sulla strada - i cosiddetti nasoni. Un guasto al sistema idrico aveva riversato tutta l'acqua che doveva arrivare in quei quartieri sulla via Prenestina. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Roma est è rimasta senza acqua

