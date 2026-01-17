Città rimasta senz' acqua Ancisi LpR | Nell' emergenza qualcosa non ha funzionato troppi ritardi

Una grave rottura di una condotta idrica nel centro di Ravenna ha provocato la sospensione dell’acqua per gran parte della città, durata tutta la notte e fino a mercoledì mattina. Ancisi, rappresentante locale, evidenzia come, nell’emergenza, siano emersi ritardi e inefficienze nella gestione dell’intervento. La situazione mette in luce le criticità del sistema di approvvigionamento idrico e la necessità di interventi tempestivi e coordinati.

Il consigliere comunale Alvaro Ancisi (Lista per Ravenna): "La chiamata in orario notturno dei tecnici e la notevole distanza chilometrica da Ravenna ha provocato un ritardo, la prima segnalazione era alle 21,49" Il primo campanello pubblico sulla grave rottura di una condotta idrica principale nel centro di Ravenna, lasciando gran parte della cittadinanza senza acqua potabile per tutta la notte e fino alle 10 di mercoledì scorso, è stato suonato dal sindaco Barattoni sui social col seguente messaggio video: "Il cedimento si è verificato poco prima dell'una di notte in un nodo strategico che collega le due torri pensili di via Sant'Alberto e di via Fusconi.

