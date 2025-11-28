Auto bloccata dall' acqua nel sottopasso a San Giovanni Teatino | La sbarra è rimasta alzata FOTO
Tragedia sfiorata a San Giovanni Teatino dove un’auto è rimasta bloccata nel sottopasso di via Sandro Pertini, allagatosi in seguito alla forte pioggia di giovedì. A segnalarlo sono le consigliere del gruppo di opposizione Pro Sgt, Valentina Chiacchiaretta e Valenzia Di Meo. “Si è verificato. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
Altre letture consigliate
#Maltempo #Marche, allagamenti e alberi caduti nell’Ascolano: auto bloccata in un sottopasso - facebook.com Vai su Facebook
Auto bloccata dall'acqua nel sottopasso a San Giovanni Teatino: "La sbarra è rimasta alzata" [FOTO] - Tragedia sfiorata a San Giovanni Teatino dove un’auto è rimasta bloccata nel sottopasso di via Sandro Pertini, allagatosi in seguito alla forte pioggia di giovedì. Lo riporta chietitoday.it
Auto finisce in un fosso pieno d’acqua, conducente estratto dai Vigili del Fuoco - Intervento dei soccorritori per estrarre un automobilista rimasto bloccato nell’abitacolo dopo l’uscita di strada. Come scrive lanuovariviera.it
Auto bloccata in un sottopasso nell'Ascolano, salvato l'autista - Intorno alle 7,30 di questa mattina un'auto è rimasta intrappolata in un sottopasso allagato a Centobuchi di Monteprandone (Ascoli Piceno), sommerso da circa mezzo metro d'acqua. Lo riporta msn.com