Roma da oggi 2 euro per vedere la Fontana di Trevi | chi paga chi entra gratis e dove acquistare il biglietto

Da oggi, chi vuole ammirare la Fontana di Trevi deve pagare 2 euro. Il Comune di Roma ha deciso di mettere un tetto agli accessi e di far pagare il biglietto per entrare nell’area davanti alla fontana. Chi ha già visitato il monumento sa che fino a ieri era tutto gratuito, ma ora bisogna prenotare e pagare se si vuole avvicinarsi. Alcuni visitatori si sono già lamentati, altri hanno già trovato il modo di acquistare il biglietto online o sul posto. La novità mira a regolare il flusso di turisti

A partire da oggi, visitare la Fontana di Trevi non è più gratuito per tutti. Il Campidoglio ha introdotto un sistema di accesso contingentato a pagamento per l'area prospiciente il catino della fontana più celebre di Roma, simbolo della Dolce Vita e meta di milioni di visitatori ogni anno. La tariffa prevista è di due euro per i turisti e i non residenti, mentre l'ingresso rimane completamente gratuito per chi vive nella Capitale. La decisione arriva dopo un anno record per gli accessi al monumento: nel 2025 la Fontana di Trevi ha registrato ben nove milioni di visitatori, con una media giornaliera di 30mila persone e picchi fino a 70mila nei giorni di maggiore affluenza.

