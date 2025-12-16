Roma Fontana di Trevi a pagamento | per vederla i turisti dovranno acquistare un biglietto da 2 euro

A partire dal 7 gennaio, la Fontana di Trevi a Roma introduce un biglietto d’ingresso di 2 euro per i turisti, segnando una novità nella gestione dei monumenti della città. Questa iniziativa mira a regolamentare l’afflusso di visitatori e a garantire una maggiore tutela dell’importante sito storico. Restano invece gratuiti i cittadini romani.

Dal 7 gennaio la Fontana di Trevi cambia volto e inaugura una svolta storica nella gestione dei grandi monumenti della Capitale: l'accesso diventa a pagamento per i turisti, con un ticket da due euro, mentre per i romani resterà gratuito. Una decisione destinata a far discutere, ma che nasce dall'esigenza sempre più urgente di governare i flussi di visitatori nel luogo simbolo di Roma, secondo solo al Colosseo per numero di presenze. La misura arriva dopo settimane di sperimentazione del contingentamento, già attivo dal 22 dicembre, che limita a 400 le persone presenti contemporaneamente nell'area della fontana.

