Controlli dei Carabinieri denunce arresti e sequestri di droga

Tarantini Time Quotidiano Nella serata del 26 novembre 2025, a Taranto, un articolato servizio “Alto Impatto” organizzato dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Taranto e condotto dai reparti dipendenti ha portato a un’intensa attività di prevenzione e controllo sul territorio. Nel corso dell’operazione sono state identificate numerose persone, controllati diversi veicoli ed effettuate perquisizioni che hanno consentito di segnalare un soggetto per uso personale di sostanze stupefacenti e sequestrare dello stupefacente. Durante i controlli su strada, la Sezione Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Taranto ha denunciato una persona trovata in possesso di circa tredici grammi di hashish già suddivisi in dosi. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - Controlli dei Carabinieri, denunce, arresti e sequestri di droga

