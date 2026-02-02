Roma chi è Bryan Zaragoza | l’esterno d’attacco che mancava da 7 mesi

Roma ha annunciato l’arrivo di Bryan Zaragoza a Fiumicino. È l’esterno d’attacco che la squadra cercava da sette mesi. L’acquisto chiude un lungo percorso iniziato quando la società ha capito che serviva un giocatore capace di accendere la fascia da sola, creare superiorità e far respirare l’attacco con dribbling e uno contro uno. Zaragoza arriva per rinforzare il reparto offensivo e portare nuova energia alla squadra.

L’arrivo a Fiumicino di Bryan Zaragoza chiude una rincorsa cominciata mesi fa, quando la Roma aveva capito che per dare un senso pieno al calcio di Gasperini serviva un giocatore capace di accendere la fascia da solo, di creare superiorità dal nulla e di far respirare l’attacco con uno contro uno continuo. Non è un nome che “cade” per caso. È un profilo che nasce dall’urgenza di completare la catena offensiva, dopo settimane in cui le piste si sono intrecciate e, una dopo l’altra, hanno trovato ostacoli: le condizioni di Manchester United per Zirkzee, i tempi e gli incastri per Raspadori, le valutazioni su alternative di fascia come Sulemana e Tel.🔗 Leggi su Sololaroma.it

Approfondimenti su Bryan Zaragoza

La Roma sta per ufficializzare l’ingaggio di Bryan Zaragoza.

La Roma ha trovato l’accordo con il Bayern Monaco per Bryan Zaragoza.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Bryan Zaragoza

Argomenti discussi: Chi è Bryan Zaragoza, il nuovo obiettivo della Roma che ricorda il Papu Gomez; Chi è Bryan Zaragoza, l’asso spagnolo che ha stregato la Roma di Gasperini; La Roma è a un passo da Bryan Zaragoza; Roma, ecco i dribbling: accordo col Bayern per Zaragoza, le cifre.

Chi è Bryan Zaragoza: dello spagnolo neo romanista carriera e caratteristiche tecnicheChi è Bryan Zaragoza, nuovo acquisto della Roma di Gasperini: carriera, caratteristiche tecniche e perché lo spagnolo può diventare decisivo in Serie A ... tag24.it

Chi è Bryan Zaragoza, il nuovo acquisto della Roma preso dal Bayern Monaco: ruolo, caratteristiche e come può giocare con GasperiniI giallorossi hanno trovato l'ala sinistra che voleva l'allenatore: spagnolo classe 2001, nella prima parte di stagione ha giocato al Celta Vigo A poche ore dalla chiusura del mercato la Roma ha trova ... calciomercato.com

Bryan Zaragoza saluta i suoi nuovi tifosi: "Forza Roma" Il nuovo acquisto giallorosso è sbarcato nella notte a Fiumicino - facebook.com facebook

L’arrivo di Bryan #Zaragoza a #Roma x.com