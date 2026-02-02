Bryan Zaragoza alla Roma | chi è l' esterno richiesto da Gasperini

La Roma sta per ufficializzare l’ingaggio di Bryan Zaragoza. Il calciatore spagnolo sta già preparando le valigie per trasferirsi a Roma, dove si unirà alla squadra di Gasperini. La società ha deciso di puntare su di lui per rinforzare l’attacco e offrire a Gasp nuove soluzioni offensive. La trattativa è in fase avanzata, e tutto fa pensare che nei prossimi giorni Zaragoza firmerà il contratto con i giallorossi.

Massara ha chiuso per lo spagnolo di proprietà del Bayern Monaco ma in prestito al Celta Vigo ad inizio stagione. Il calciatore si trova già nella Capitale Sarà Bryan Zaragoza il nuovo rinforzo per l’attacco della Roma. Il calciatore rientrava nella short list di Massara per regalare a Gasp l’esterno offensivo tanto voluto. Il giocatore si trova già nella Capitale e sarà annunciato in giornata al termine delle visite mediche di rito. Bryan Zaragoza è un esterno offensivo spagnolo classe 2001. Il giocatore di proprietà del Bayern Monaco (7 presenze nella stagione 20232024) ha giocato la prima parte della stagione in corso in prestito al Celta Vigo.🔗 Leggi su Romatoday.it

