Roma cede la tubatura di un' abitazione privata | via Prenestina allagata

Questa mattina a Roma, poco dopo le 5.30, una tubatura rotta in un edificio privato ha causato un enorme allagamento in via Prenestina, all’altezza del civico 916. L’acqua ha invaso la strada, creando disagi e complicando il traffico già intenso. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i tecnici per bloccare la perdita e mettere in sicurezza l’area. Nessuno sembra essere rimasto ferito, ma i residenti sono stati costretti a evacuare temporaneamente alcune abitazioni vicine.

Questa mattina, poco dopo le 5.30, si è verificato un allagamento della sede stradale in Via Prenestina a Roma, altezza civico 916, dovuto ad una rottura di una tubatura di un edificio privato. Sul posto pattuglie dei Gruppi V Casilino e VI Torri della Polizia Locale di Roma Capitale per la messa in sicurezza dell'area e la gestione della viabilità. Chiuso tratto di Via Prenestina da Via Via Emilio Longoni a Viale Giorgio De Chirico ambo i sensi di marcia. Sul posto personale dei Vigili del Fuoco. Mauro Caliste, il presidente del V Municipio informa su Facebook che "non é possibile quantificare tempi di ripristino".

