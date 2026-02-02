Roma al via i lavori di messa in sicurezza dell’albero caduto a via dei Fori Imperiali

Questa mattina a Roma sono partiti i lavori per mettere in sicurezza l’albero che ieri si è abbattuto a via dei Fori Imperiali. L’incidente ha provocato tre feriti lievi, e ora si cerca di capire cosa ha causato il crollo. Le operazioni sono cominciate subito dopo l’incidente, con i tecnici che hanno iniziato a mettere in sicurezza l’area.

Sono iniziati lunedì mattina i lavori di messa in sicurezza dell'albero caduto ieri a via dei Fori Imperiali a Roma che ha causato tre feriti (lievi). Isolata l'intera zona che va da largo Corrado Ricci a piazza Venezia sul posto sono arrivate le gru. Si è trattato del terzo albero caduto in un mese ai Fori Imperiali.

