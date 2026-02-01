Questa mattina intorno alle 13 un albero ad alto fusto è caduto nei Fori Imperiali a Roma. Tre persone sono rimaste leggermente ferite, ma fortunatamente nessuno ha riportato danni gravi. L’area è stata subito messa in sicurezza per evitare altri rischi. I vigili del fuoco e le forze dell’ordine stanno ancora lavorando sul posto per chiarire cosa abbia causato la caduta.

Tre persone sono rimaste lievemente ferite dopo la caduta di un albero ad alto fusto avvenuto intorno alle 13.30 di domenica 1 febbraio a Roma in via dei Fori Imperiali all’altezza del Foro Traiano. I feriti sono stati trasportati dal 118 in ospedale. I vigili del fuoco stanno rimuovendo la chioma del pino per accertare che non vi siano altre persone coinvolte. Le fronde del pino crollato hanno colpito i tre passanti che hanno riportato ferite non gravi. Si tratta di una 17enne italiana e due uomini stranieri di 34 e 42 anni. Gli agenti di polizia intervenuti sul posto hanno messo in sicurezza l’area per consentire la rimozione dell’albero che ha ostruito parzialmente la carreggiata e il passaggio pedonale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Tre feriti a Roma dopo la caduta di un albero ad alto fusto nei Fori Imperiali. Area messa in sicurezza

