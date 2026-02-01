Sparatoria a Rogoredo ruba una pistola ed esplode colpi conto i poliziotti che rispondono L' uomo è in pericolo di vita

Una sparatoria si è scatenata ieri a Rogoredo. Un uomo ha colpito un vigilante con un bastone, gli ha preso la pistola e ha aperto il fuoco contro le forze dell’ordine. La polizia ha risposto e sono iniziati gli spari. L’uomo è stato ferito e ora si trova in pericolo di vita. La scena è stata movimentata e ancora non si conoscono le motivazioni del gesto.

Ha colpito con un bastone alla testa un vigilante, poi gli ha rubato la pistola ed è scappato. Ha poi sparato almeno 3 colpi contro una macchina della polizia che lo ha intercettato per poi essere colpito dagli agenti che hanno risposto al fuoco e ora lotta tra la vita e la morte in ospedale. È il folle pomeriggio di un uomo di nazionalità cinese di 30 anni, protagonista di un'altra sparatoria che ha coinvolto le forze dell'ordine nel quartiere milanese di Rogoredo in meno di una settimana. Attorno alle 14.30, il vigilante di circa 50 anni stava andando al lavoro a piedi quando in via Caviglia, zona sud della città non lontano da Piazzale Corvetto, è stato aggredito da uomo che lo ha colpito con un bastone per poi rubargli la pistola che aveva in dotazione, una Walther P99.

