Una sparatoria si è scatenata questa mattina a Rogoredo. Un uomo ha picchiato un vigilante, gli ha preso la pistola e ha iniziato a sparare contro le auto della polizia che lo inseguivano. Durante la fuga, ha sparato almeno tre colpi, ferendo anche un agente. Ora si trova in condizioni critiche in ospedale. La polizia sta indagando per capire cosa abbia spinto l’uomo a questa escalation di violenza.

Ha colpito con un bastone alla testa un vigilante, poi gli ha rubato la pistola ed è scappato. Ha poi sparato almeno 3 colpi contro una macchina della polizia che lo ha intercettato per poi essere colpito dagli agenti che hanno risposto al fuoco e ora lotta tra la vita e la morte in ospedale. È il folle pomeriggio di un uomo di nazionalità cinese di 30 anni, protagonista di un'altra sparatoria che ha coinvolto le forze dell'ordine nel quartiere milanese di Rogoredo in meno di una settimana. Attorno alle 14.30, il vigilante di circa 50 anni stava andando al lavoro a piedi quando in via Caviglia, zona sud della città non lontano da Piazzale Corvetto, è stato aggredito da uomo che lo ha colpito con un bastone per poi rubargli la pistola che aveva in dotazione, una Walther P99. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Sparatoria a Rogoredo, ruba una pistola ed esplode colpi contro i poliziotti che rispondono. L'uomo è in pericolo di vita

