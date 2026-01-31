A St Moritz si è giocata la Coppa del Mondo di Snow Polo, un evento che attira appassionati da tutto il mondo. Le partite si sono svolte sul ghiaccio, con sfide intense tra squadre di alto livello. Il pubblico ha assistito a partite emozionanti, con colpi precisi e velocità impressionanti. L’evento ha richiamato molti spettatori e ha mostrato ancora una volta come il polo su neve riesca a sorprendere e divertire.

A St Moritz, in Svizzera, si è svolta la Coppa del Mondo di Snow Polo, uno degli eventi sportivi più spettacolari e rari al mondo. L’edizione 2026 ha visto affrontarsi squadre provenienti da diversi continenti, unite da una passione unica per un gioco che mescola tradizione, eleganza e adrenalina su piste innevate. Il torneo si è disputato sul campo naturale del lago di St Moritz, una location iconica che da decenni ospita manifestazioni di alto livello, tra cui i Giochi Olimpici invernali del 1928 e del 1948. L’atmosfera era carica di tensione e fascino: cavalli da corsa, guidati da giocatori in abbigliamento elegante, si lanciavano a velocità vertiginose sulla superficie ghiacciata, cercando di colpire un pallone di cuoio con il mazza. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Scontro sul ghiaccio: a St Moritz si gioca il polo d’inverno con sfide mozzafiato

Approfondimenti su St Moritz Snow Polo

