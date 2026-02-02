Girandola di panchine | il Verona esonera Zanetti il Pisa sceglie lo svedese Hiljemark

Questa mattina il Verona ha annunciato l'esonero di Paolo Zanetti. Dopo la pesante sconfitta per 0-4 contro il Cagliari, la società ha deciso di cambiare allenatore. Zanetti lascia la panchina dei gialloblù, che ora cercano una svolta in campionato. La situazione in classifica resta difficile, e il club si muove per trovare una soluzione rapidamente.

AGI - La 23esima giornata di Serie A fa saltare un'altra panchina. Lo 0-4 col Cagliari che ha lasciato l' Hellas all'ultimo posto in classifica assieme al Pisa con 14 punti costa il posto a Paolo Zanetti, esonerato ufficialmente dalla società scaligera. "Il Club gialloblù ringrazia mister Zanetti e il suo staff per il lavoro svolto nell'ultima stagione e mezza e augura a loro il meglio per il prosieguo delle carriere professionali. L'allenamento odierno sarà diretto dal tecnico della Primavera Paolo Sammarco", si legge nella nota del club. Zanetti, 43 anni, era stato ingaggiato nell'estate 2024, chiudendo la sua prima stagione alla guida del Verona al 14esimo posto.

