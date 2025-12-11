L’attore Andy Dick trovato a terra in mezzo alla strada privo di sensi | È vivo solo grazie alla prontezza di alcuni passanti

L’attore Andy Dick è stato trovato a terra, privo di sensi, in una strada. La prontezza di alcuni passanti ha permesso di salvarlo, come mostrato in un video pubblicato sui social da TMZ. La notizia ha suscitato preoccupazione tra i fan e i media, evidenziando le difficoltà recenti dell’attore.

Paura per Andy Dick. Come mostrato in un filmato pubblicato sui social da TMZ, l’attore della saga di Zoolander è stato ritrovato privo di sensi per strada. La causa del malessere è un’ overdose da oppioidi. La star di Hollywood è stata soccorsa da alcuni passanti che lo hanno scosso e sollevato con la forza. Le persone hanno chiamato il 911 e hanno chiesto l’aiuto dei paramedici. Questi ultimi hanno somministrato a Dick una dose di Narcan, un farmaco che inverte gli effetti degli oppiacei assunti dall’attore. Dopo essersi ripreso, il 60enne ha rifiutato di essere trasportato in ospedale. Intervistato telefonicamente da TMZ, Andy Dick ha dichiarato di essere sollevato di stare bene, senza aggiungere dettagli riguardo la sua situazione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it