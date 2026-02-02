Risorgimento a Roma Dal 9 febbraio il ciclo di conferenze organizzate dalla Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali

Da romadailynews.it 2 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Roma, parte il ciclo di conferenze sulla storia del Risorgimento. La Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali ha deciso di approfondire il tema con incontri che partiranno il 9 febbraio. Le conferenze si inseriscono in un progetto più ampio dedicato a studiare e reinterpretare lo sviluppo di quegli anni cruciali per la città e l’Italia intera. Gli eventi sono rivolti a cittadini, studenti e appassionati, e vogliono far conoscere meglio come Roma abbia vissuto e contribuito a quel periodo di grandi cambiamenti.

RISORGIMENTO A ROMA Al via dal 9 febbraio il ciclo di conferenze organizzate dalla Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali In occasione degli eventi commemorativi dedicati alla costituzione della Repubblica Romana e nell’ambito di un più vasto progetto di studi e di riletture interpretative sullo sviluppo del  Risorgimento  nella città di Roma, la  Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali  organizza un ciclo di conferenze dal titolo RISORGIMENTO A ROMA.  Il ciclo, a cura di  Miguel Gotor  (Università degli Studi di Roma Tor Vergata), intende valorizzazione il periodo storico in confronto alle epoche successive. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

risorgimento a roma dal 9 febbraio il ciclo di conferenze organizzate dalla sovrintendenza capitolina ai beni culturali

© Romadailynews.it - Risorgimento a Roma. Dal 9 febbraio il ciclo di conferenze organizzate dalla Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali

Approfondimenti su Risorgimento Roma

Eventi a Roma dal 30 gennaio al 5 febbraio 2026 a cura della Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali

In questa settimana, a Roma, si svolgono numerosi eventi culturali promossi dalla Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali.

Eventi a Roma dal 5 all’11 dicembre 2025 a cura della Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Risorgimento Roma

Argomenti discussi: Piazza del Risorgimento: il municipio vuole un parcheggio interrato; Cultura, memoria e città: gli appuntamenti a Roma dal 30 gennaio al 5 febbraio; Sito Istituzionale | Mobilità e trasporti, weekend 24 e 25 gennaio; Musei Byron e del Risorgimento: a Londra si celebra il poeta ribelle.

risorgimento a roma dalRisorgimento a Roma, ciclo di conferenze della Sovrintendenza CapitolinaIn occasione degli eventi commemorativi dedicati alla costituzione della Repubblica Romana e nell’ambito di un più vasto progetto di studi e di riletture interpretative sullo sviluppo del Risorgimento ... romatoday.it

risorgimento a roma dalEventi a Roma dal 30 gennaio al 5 febbraio 2026 a cura della Sovrintendenza Capitolina ai Beni CulturaliIncontri, visite, presentazioni. Anche questa settimana il calendario delle iniziative promosse da Roma Capitale, Assessorato alla Cultura e al ... funweek.it

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.