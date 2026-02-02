Risorgimento a Roma Dal 9 febbraio il ciclo di conferenze organizzate dalla Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali

A Roma, parte il ciclo di conferenze sulla storia del Risorgimento. La Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali ha deciso di approfondire il tema con incontri che partiranno il 9 febbraio. Le conferenze si inseriscono in un progetto più ampio dedicato a studiare e reinterpretare lo sviluppo di quegli anni cruciali per la città e l’Italia intera. Gli eventi sono rivolti a cittadini, studenti e appassionati, e vogliono far conoscere meglio come Roma abbia vissuto e contribuito a quel periodo di grandi cambiamenti.

RISORGIMENTO A ROMA Al via dal 9 febbraio il ciclo di conferenze organizzate dalla Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali In occasione degli eventi commemorativi dedicati alla costituzione della Repubblica Romana e nell’ambito di un più vasto progetto di studi e di riletture interpretative sullo sviluppo del Risorgimento nella città di Roma, la Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali organizza un ciclo di conferenze dal titolo RISORGIMENTO A ROMA. Il ciclo, a cura di Miguel Gotor (Università degli Studi di Roma Tor Vergata), intende valorizzazione il periodo storico in confronto alle epoche successive. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Risorgimento a Roma. Dal 9 febbraio il ciclo di conferenze organizzate dalla Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali Approfondimenti su Risorgimento Roma Eventi a Roma dal 30 gennaio al 5 febbraio 2026 a cura della Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali In questa settimana, a Roma, si svolgono numerosi eventi culturali promossi dalla Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali. Eventi a Roma dal 5 all’11 dicembre 2025 a cura della Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Risorgimento Roma Argomenti discussi: Piazza del Risorgimento: il municipio vuole un parcheggio interrato; Cultura, memoria e città: gli appuntamenti a Roma dal 30 gennaio al 5 febbraio; Sito Istituzionale | Mobilità e trasporti, weekend 24 e 25 gennaio; Musei Byron e del Risorgimento: a Londra si celebra il poeta ribelle. Risorgimento a Roma, ciclo di conferenze della Sovrintendenza CapitolinaIn occasione degli eventi commemorativi dedicati alla costituzione della Repubblica Romana e nell’ambito di un più vasto progetto di studi e di riletture interpretative sullo sviluppo del Risorgimento ... romatoday.it Eventi a Roma dal 30 gennaio al 5 febbraio 2026 a cura della Sovrintendenza Capitolina ai Beni CulturaliIncontri, visite, presentazioni. Anche questa settimana il calendario delle iniziative promosse da Roma Capitale, Assessorato alla Cultura e al ... funweek.it Ecco alcuni appuntamenti in programma a Roma dal 30 gennaio al 5 febbraio 2026. https://www.quartomiglio.rm.it/2026/01/sovrintendenza-capitolina-ai-beni-culturali-appuntamenti-dal-30-gennaio-al-5-febbraio-2026 #roma #prossimamente facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.